Trump rilancia i dazi: aumenti su elettronica, auto, moda e perfino sulla feta greca

Una nuova ondata dirischia di scuotere il mercato globale e svuotare le tasche dei consumatori americani. L’annuncio arriva da Donald, che propone un’imposta del 10% su tutte le importazioni e tariffe mirate fino al 50% per 60 Paesi, con l’obiettivo dichiarato di riequilibrare il commercio internazionale. Ma secondo economisti ed esperti, l’effetto reale sarà un aumento generalizzato dei prezzi al consumo negli Stati Uniti.Nel mirino ci sono prodotti di ogni tipo, dagli smartphone allemobili, dai vestiti agli orologi di lusso, fino ai generi alimentari. Particolarmente colpita sarà l’: gli iPhone, prodotti in larga parte tra Cina e India (colpite rispettivamente da tariffe del 34% e del 26%), vedranno probabilmente aumentare i prezzi. Un’eventuale esenzione per Apple resta incerta, nonostante la promessa di investimenti sul suolo americano.