James Gunn parla del cameo del figlio di Christopher Reeve e conferma altre connessioni con l’eredità fumettistica dell’eroe DC

Leggi su Cinefilos.it

deldeldiconDCrivela come ha onoratocinematografica edell’Uomo d’Acciaio con molteplicidi Superman che i fan della DC apprezzeranno. A differenza di molti film e serie su Superman, il film diSuperman non si concentrerà sulla storia delle origini e dei primi anni di Kal-El. Al contrario, Superman si concentrerà sugli sforzi del kryptoniano per cambiare il modo in cui il mondo vede i supereroi. Molti personaggi DC faranno il loro debutto sul grande schermo in Superman, tra cui Metamorpho, Guy Gardner, Hawkgirl e Mister Terrific. Tuttavia,’s Superman onorerà anche le radici dell’Uomo d’Acciaio.In un’intervista con Entertainment Tonight, il regista di Supermanhato deldi Willin Superman, nonché della breve apparizione dei nipoti di Jerry Siegel nel film DCU del 2025.