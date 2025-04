Uomo in bici travolto da un tir incastrato tra le ruote | è dramma

Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità della circonvallazione esterna di Orbassano, nel territorio di Volvera, alle porte di Torino, nel tardo pomeriggio di giovedì 3 aprile 2025. Un ciclista, in sella alla suada corsa, è stato investito da un autoarticolato che procedeva nella stessa direzione. Il giovane ciclista è rimastosotto la motrice del pesante mezzo. Un terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 aprile 2024, alla rotonda tra la circonvallazione esterna e strada Volvera a Orbassano. Un ciclista, che viaggiava sulla suada corsa Trek, è statoda un tir. Alla rotonda tra la circonvallazione esterna e strada Volvera, il giovane ciclista è stato investito da un tir mentre percorreva la carreggiata in sella alla suada corsa.

