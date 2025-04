Grazie a Milani che si è battuto

Milani, che non ha mai smesso di battersi per la verità e la giustizia". F.P. Ilgiorno.it - "Grazie a Milani che si è battuto" Leggi su Ilgiorno.it Sulla sentenza è intervenuto Emanuele Moraschini, presidente della Provincia. "La sentenza su Toffaloni rappresenta un momento di verità e giustizia atteso da 50 anni. Il verdetto rafforza i valori democratici su cui si fonda la nostra Repubblica. Il ricordo di quella tragica mattina deve continuare a guidarci nella difesa della libertà e della convivenza civile. Un sentito ringraziamento a Manlio, che non ha mai smesso di battersi per la verità e la giustizia". F.P.

