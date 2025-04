Ilgiorno.it - Un nido pieno di libri. Più biblioteche negli asili. E si coinvolge la famiglia

Leggi su Ilgiorno.it

Crescono ledi Milano. Crescono i lettori del futuro, che svelano il potere della lettura anche a casa, in. Il progetto sperimentale è nato tre anni fa in 350 nidi, 331 dei quali si trovano in Lombardia e 85 in provincia di Milano, con particolare riguardo ai contesti più fragili. "Nei nidi non sempre esistono percorsi strutturati di lettura, ed è proprio qui che il progetto interviene, creando occasioni concrete per integrare inella quotidianità educativa. Questo a cascata aiuta anche le famiglie, dove nascono abitudini di lettura che prima non c’erano", spiega Renata Gorgani, vicepresidente di Aie, l’Associazioni italiani editori, che è alla regia dell’iniziativa insieme a Fondazione Cariplo. “Lab-Nidi“ si innesta tra “#ioleggoperché“ e il programma “Nati per leggere“ ed è pronto per decollare ed essere esportato in altre aree d’Italia, risultati alla mano.