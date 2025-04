Laprimapagina.it - Solidarietà a Gianni Alemanno: appello per un contributo di sostegno

Leggi su Laprimapagina.it

, leader di Indipendenza e professore di ingegneria, è attualmente detenuto in carcere da tre mesi, rendendo impossibile per lui esercitare la sua professione. In questo difficile momento, è stato lanciato unper ila favore dell’ex sindaco di Roma, attraverso una raccolta fondi che possa alleviare le sue difficoltà economiche e personali.Gli organizzatori dell’iniziativa, Massimo Arlechino e Bruno Tagliaferri, hanno messo a disposizione un conto bancario per chi volesse contribuire alla causa. È possibile fare una donazione utilizzando l’IBAN: IT04H0569603234000003574X45, con la causale “diper”.Questo gesto diha lo scopo di garantire che, durante la sua detenzione, possa ricevere il supporto necessario per superare questa difficile fase della sua vita.