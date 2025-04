Sicurezza e revisioni dei veicoli Prima lezione pratica per gli studenti

studenti delle classi terze e quarte dell’istituto Volta di Lodi, dopo aver affrontato il 25 marzo scorso, il primo modulo teorico di formazione nel loro istituto, ieri hanno partecipato alla Prima lezione pratica del progetto educativo “Safe Secure Sustainable”, promosso da Dekra, realtà specializzata a livello mondiale nel settore della mobilità sicura, in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni dei veicoli. Gli studenti, grazie al supporto del preside Marco De Giorgi, del professor Paolo Cassinari e del dottor Franco Basile, al “Flagship store” Dekra di Lodi, in viale Milano hanno potuto osservare e prendere parte attivamente alle procedure di controllo e revisione dei veicoli. Sotto la guida degli esperti Dekra, i ragazzi hanno potuto seguire passo dopo passo le diverse fasi della revisione dei veicoli, acquisendo competenze operative fondamentali per la loro futura crescita professionale. Ilgiorno.it - Sicurezza e revisioni dei veicoli. Prima lezione pratica per gli studenti Leggi su Ilgiorno.it Glidelle classi terze e quarte dell’istituto Volta di Lodi, dopo aver affrontato il 25 marzo scorso, il primo modulo teorico di formazione nel loro istituto, ieri hanno partecipato alladel progetto educativo “Safe Secure Sustainable”, promosso da Dekra, realtà specializzata a livello mondiale nel settore della mobilità sicura, in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni dei. Gli, grazie al supporto del preside Marco De Giorgi, del professor Paolo Cassinari e del dottor Franco Basile, al “Flagship store” Dekra di Lodi, in viale Milano hanno potuto osservare e prendere parte attivamente alle procedure di controllo e revisione dei. Sotto la guida degli esperti Dekra, i ragazzi hanno potuto seguire passo dopo passo le diverse fasi della revisione dei, acquisendo competenze operative fondamentali per la loro futura crescita professionale.

