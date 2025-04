Gabbiadini e Napoli | Non ha funzionato ma resterà sempre nel mio cuore

Gabbiadini e Napoli: «Non ha funzionato, ma resterà sempre nel mio cuore»">Niente trofei da esibire, ma una carriera costruita con passione e serietà. Manolo Gabbiadini, oggi all’Al Nasr negli Emirati Arabi Uniti, si racconta in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando di presente, passato e futuro con serenità e orgoglio.«I trofei non li posso esporre, ma valgono tanto perché raccontano pezzi di vita – dice –. Un puzzle bellissimo fatto di esperienze, culture e persone incontrate lungo il cammino.»La scelta di Dubai e la nuova vitaNel giugno 2023, dopo i problemi economici della Sampdoria, Gabbiadini ha scelto Dubai per una nuova avventura: «È stata più una scelta di vita che sportiva – spiega –. Ranieri mi voleva a Cagliari, ma non volevo aspettare gli ultimi giorni di mercato. Napolipiu.com - Gabbiadini e Napoli: «Non ha funzionato, ma resterà sempre nel mio cuore» Leggi su Napolipiu.com : «Non ha, manel mio»">Niente trofei da esibire, ma una carriera costruita con passione e serietà. Manolo, oggi all’Al Nasr negli Emirati Arabi Uniti, si racconta in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando di presente, passato e futuro con serenità e orgoglio.«I trofei non li posso esporre, ma valgono tanto perché raccontano pezzi di vita – dice –. Un puzzle bellissimo fatto di esperienze, culture e persone incontrate lungo il cammino.»La scelta di Dubai e la nuova vitaNel giugno 2023, dopo i problemi economici della Sampdoria,ha scelto Dubai per una nuova avventura: «È stata più una scelta di vita che sportiva – spiega –. Ranieri mi voleva a Cagliari, ma non volevo aspettare gli ultimi giorni di mercato.

