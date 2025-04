La proposta è arrivata a sorpresa durante la festa per i venticinque anni dell’attrice napoletana

Giovanna Sno e Gaetano Migliaccio, attori di Mare Fuori, si sposano. Ladi matrimonio èil 2 aprile,laper i, organizzata in un locale con un tema ispirato a Mamma Mia!, tra glitter, lustrini, salopette e citazioni degli Abba. Un momento speciale che ha sorpreso Giovanna e commosso i presenti, tra cui amici e colleghi come Maria Esposito, che ha condiviso il video della scena sui social. “Mare Fuori 5”, la clip con Alfonso Capuozzo X Leggi anche › Vendette, tradimenti, e redenzioni: su RaiPlay gli episodi finali di “Mare fuori 5” Giovanna Sno e Gaetano Migliaccio si sposano: laDopo che Giovanna Sno ha spento le candeline, Gaetano Migliaccio le ha chiesto di chiudere gli occhi.

Fiori d'arancio per Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio: gli attori di "Mare Fuori" si sposano.

