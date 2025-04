Raid Israele in Libano ucciso dirigente di Hamas A Gaza continuano i bombardamenti

dirigente di Hamas è stato ucciso all'alba di oggi in un Raid aereo israeliano che ha colpito un appartamento nella città di Sidone, nel sud del Libano. Secondo quanto riferito da fonti palestinesi all'agenzia AFP, l'uomo è morto insieme ai suoi due figli adulti nell'attacco, che ha preso di mira una zona residenziale.

