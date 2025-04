Lettera43.it - Renzi si scopre ultrà di un campo larghissimo che però non esiste

Matteoha molte vite come certi felini ma con la sua ultima incarnazione si è decisamente superato: è diventato undi sinistra. Bacchetta Giorgia Meloni nel suo ultimo libro, L’influencer – tu quoque! -, lancia Elly Schlein come futura leader di governo, dice persino che non si può fare a meno di Giuseppe Conte, nel centrosinistra, attacca Carlo Calenda in una delle rare occasioni in cui non manda avanti uno dei suoi per polemizzare con il leader di Azione: «Il fatto che Carlo Calenda abbia ‘promosso’ sulGiorgia Meloni è un fatto politico che va rispettato. Non lo condivido, ma almeno fa chiarezza, definitivamente. Non sorprende nessuno, intendiamoci». Azione non ha votato «la sfiducia al governo sulla vicenda di Almasri, uno dei più clamorosi fallimenti di Meloni & Mantovano».