Morta nel B&B c' è l' ipotesi overdose

Morta in un B&B di Merano e solo l’esito dell’autopsia e degli esami tossicologici disposti dalla procura potranno chiarire il quadro. Tuttavia, c’è un’ipotesi che sta circolando in maniera insistente nelle ultime ore. Trentotoday.it - Morta nel B&B, c'è l'ipotesi overdose Leggi su Trentotoday.it Resta ancora un alone di mistero sulle cause del decesso della 30enne trovatain un B&B di Merano e solo l’esito dell’autopsia e degli esami tossicologici disposti dalla procura potranno chiarire il quadro. Tuttavia, c’è un’che sta circolando in maniera insistente nelle ultime ore.

Trovata morta a 30 anni in un B&B di Merano: è giallo sulle cause. SERIE B - Salernitana in lutto, è morta una storica tifosa 85enne. Ragazza salentina morta dopo incendio nel b&b a Napoli: indagati proprietaria e gestore della struttura. Donna trovata morta in un B&B di Porto San Giorgio, sarebbe una 30enne deceduta da giorni: aperta indagine. Napoli, incendio in un b&b in piazza Municipio: morta Emanuela Chirilli, 28enne leccese. Ipotesi corto circuito nella sauna. Napoli, incendio in un B&B: morta una ragazza di 28 anni. Ne parlano su altre fonti

Donna di 30 anni trovata morta nella stanza di un b&b, l'allarme dato dal fidanzato. Dubbi sulla causa: s'indaga per cessione di droga - MERANO (BOLZANO) - Una donna di 30 anni è stata trovata morta nella stanza di un bed&breakfast a Merano nella giornata di mercoledì 2 aprile. Per accertare la causa del ... (msn.com)

Merano, 30enne trovata morta in un B&B. Si indaga per cessione di droga - La polizia non ha trovato tracce di violenza sul luogo del ritrovamento del corpo e l’ipotesi più accreditata è quella dell'overdose. La conferma arriverà con gli esiti di autopsia ed esami tossicolog ... (tg24.sky.it)

Una donna di 30 anni trovata morta in un B&B a Merano, l'ipotesi dell'overdose - Il corpo senza vita sul letto di un B&B in via Portici. Non sono state trovate tracce di violenza, secondo gli inquirenti era tossicodipendente da anni. Disposta l'autopsia ... (rainews.it)