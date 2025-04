Giugliano in Campania | Chiede aiuto al 112 perché minacciato poi si barricherà in casa

perché la storia che racconteremo non è un esempio accademico di linearità. Facciamo qualche passo indietro.Un uomo Chiede aiuto al 112. Ha paura perché qualcuno lo sta minacciando.Nessuna altra spiegazione, la telefonata si interrompe senza che i militari possano Chiedere l'indirizzo. Poco male. La macchina delle ricerche parte comunque, nessuno viene lasciato solo.

