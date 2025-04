Father Stu il film con Mark Wahlberg stasera in tv | trama storia vera e cast

film "Father Stu" va in onda per la prima volta in chiaro oggi, venerdì 4 aprile 2025, dalle 21.20 su Rai 2. Il lungometraggio segna il debutto alla regia di Rosalind Ross e racconta la sorprendente trasformazione di Stuart Long - interpretato da Mark Wahlberg - da pugile dilettante a. Europa.today.it - Father Stu, il film con Mark Wahlberg stasera in tv: trama, storia vera e cast Leggi su Europa.today.it IlStu" va in onda per la prima volta in chiaro oggi, venerdì 4 aprile 2025, dalle 21.20 su Rai 2. Il lungometraggio segna il debutto alla regia di Rosalind Ross e racconta la sorprendente trasformazione di Stuart Long - interpretato da- da pugile dilettante a.

“Father Stu”: il film che racconta la trasformazione di un pugile in sacerdote, in onda su Rai 2 - Oggi, 4 aprile 2025, su Rai 2 debutta "Father Stu", il film diretto da Rosalind Ross che racconta la vita di Stuart Long, pugile diventato sacerdote dopo una profonda crisi spirituale. (ecodelcinema.com)

LA TRAMA DI FATHER STU - Father Stu, film diretto da Rosalind Ross, racconta la storia di un pugile amatoriale, Stuart Long (Mark Wahlberg), che a causa di un grave infortunio deve dire addio alla sua carriera sportiva. (comingsoon.it)

