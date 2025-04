Fidenza il Tar di Parma conferma la chiusura di una sala bingo in via Berenini

Fidenza in un giudizio dinanzi al Tar Parma avviato da una società titolare di una sala bingo che lamentava. Parmatoday.it - Fidenza, il Tar di Parma conferma la chiusura di una sala bingo in via Berenini Leggi su Parmatoday.it ll Codacons ha ottenuto una nuova vittoria in tema di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo e delle patologie ad esso connesse. L’associazione aveva infatti affiancato il Comune diin un giudizio dinanzi al Taravviato da una società titolare di unache lamentava.

