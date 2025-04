Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: terza bandiera rossa! Norris al comando, Ferrari all’inseguimento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.49 Ha preso fuoco un tratto di erba all’esterno di curva 7. Le scintille di Bortoleto sembrano aver dato il via al fuoco che, con il forte vento odierno, si sta alimentando.08.48primo! 1:28.163 con 355 millesimi su Hadjar, 380 su Piastri e 381 su Hamilton. Attenzione ancora!!08.47 Hadjar in prima posizione!! 1:28.518 con 26 millesimi su Hamilton e 41 su Lawson! Ora arrivano le McLaren!08.46 Russell si riprende la vetta in 1:28.567 con 50 millesimi su Leclerc ma Hamilton lo scalza in 1:28.544!08.45 Leclerc arriva al T1 con 325 millesimi di vantaggio sul tempo di Russell, quindi al T2 diventano 1.028. Il monegasco chiude in 1:28.617 con 1.049 su Russell.08.43 Si lanciano tutti per il time attack. Vediamo chi farà segnare il miglior tempo a Suzuka!08.