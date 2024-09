LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | bandiera rossa c’è un’iguana in pista!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.54 Perez risponde a Verstappen e si porta al secondo posto a 136 millesimi dal compagno, terzo Piastri a 137 e quarto Norris a 252. 11.53 Leclerc migliora nel T1, arriva al T2 confermandosi, quindi chiude il giro in 1:32.385 a 341 millesimi da Verstappen, mentre Sainz rinuncia al giro. 11.52 Norris risponde con il secondo crono a 252 millesimi, quindi terzo Hulkenberg a 591. Le Ferrari si rilanciano ora. 11.51 Verstappen arriva al T1 con 408 millesimi di record su Piastri, quindi al T2 diventano 770, quindi chiude in 1:32.044 con 913 millesimi sull’australiano Che giro! 11.49 Piastri si porta in vetta in 1:32.957 con 118 millesimi su Russell e 305 su Hamilton, quarto Alonso a 349. 11.48 Tsunoda sale in seconda posizione a 345 millesimi da Alonso, Perez esto a 1.018. Entrano in azione Norris e Verstappen con le medie. 11.