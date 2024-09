F1 George Russell | Ieri avrei firmato per la seconda fila ci siamo rimessi in carreggiata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Un sabato più che positivo per la Mercedes e per. Il pilota della Mercedes ha infatti conquistato la quarta posizione nelle qualifiche del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Grande prova del britannico che, nella fattispecie, si è accomodato alle spalle di un sbalorditivo Lewis Hamilton, abile a strappare il terzo posto. Tanti i fattori in campo. Oltre le defaillance della Ferrari, a cui si aggiunge anche una prova con tanti errori da parte di Oscar Piastri,ha potuto fare affidamento su una macchina particolarmente viva e che lascia ben sperare in vista della gara di domani.