Zelensky | Metteremo fine alla guerra

(Di venerdì 20 settembre 2024) 13.02 "Organizzeremo quest'anno il secondo summit di pace con il quale, in modo che la pace sia davvero affidabile". Lo ha detto il presidente ucrainonella conferenza stampa congiunta, a Kiev, con la presidente della Commissione Ue, von der Leyen. "E' fondamentale che noi possiamo usare i fondi del Fondo europeo per la pace e del Fondo per l'Ucraina per sostenere le nostre forze armate. Questi fondi non devono essere bloccati", spiega, perché servono ai soldati al fronte.