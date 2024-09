VIDEO Cusano Mutri si alza il sipario sulla Sagra dei Funghi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto C’è un detto che parla di eventi bagnati eventi fortunati e se è confermata, l’organizzazione della 44esima edizione delladeidiparte sotto un buon auspicio. Pioggia battente nella giornata d’apertura di un evento che punta a battere ogni record di presenze e che è partito come festa popolare e si è trasformato in un richiamo per tantissime persone, anche non campane, che, in questo mese circa, affolleranno il borgo sannita. Sala gremita nel giorno della presentazione con un orgoglioso Pietro Crocco, sindaco di, a fare da padrone di casa per la sua prima volta assoluta da primo cittadino a. Siildeidiin una giornata da tregenda. Purtroppo non c’è stato spazio per lo show cooking dello chef stellato Iannotti, ma il tutto è solo rimandato.