Sull’Ucraina l’Ue pensa già alla vittoria di Trump | pronti 40 miliardi per Kiev

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’Unione europea si trova in una situazione complessa per quanto riguarda gli aiuti finanziari all’Ucraina. Il piano da 50to dal G7, 20 dei quali proverrebbero proprio dal, è stato bloccato dall’Ungheria di Orban, alleato di Putin, in sede di Consiglio europeo. Il problema riguarda alle garanzie richieste dagli Stati Uniti, che dovrebbero mettere a disposizione altri 20, sui beni russi sequestrati in Europa, i cui profitti ripagheranno il prestito ateme che il piano di Orban sia di mantenere la situazione in stallo fino alle elezioni presidenziali degli Usa, nella speranza che unadifaccia desistere dal progetto gli Stati Uniti. Per questa ragione l’Unione europea ha elaborato uno stratagemma per superare il veto ungherese.