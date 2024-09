Spari al vice sindaco la moglie ha chiesto il rito abbreviato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Hadi essere processata conGiovanna Pompei, la donna di Acquasanta accusata di tentato omicidio in relazione al colpo di pistola sparato la notte fra il 18 e il 19 febbraio contro il ma, ildella località termale Luigi Capriotti. I suoi legali, Giulio Natali e Andrea Silvestri, hanno depositato la richiesta sulla quale si deve ora pronunciare il giudice Barbara Caponetti che deciderà se ammetterla o meno alalternativo che, in caso di condanna, prevede uno sconto di pena di un terzo. La linea difensiva è improntata sul concetto che non vi era alcuna volontà omicida, ma che si è trattato di un incidente del tutto involontario.