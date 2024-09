Siracusa Al via domani Expo DiviNazione vetrina delle eccellenze italiane

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si aprel’, lanella splendida cornice di Ortigia, a, che anticiperà il G7 Agricoltura. Negli oltre 200 padiglioni sono presenti circa 600 aziende, in rappresentanza dell’eccellenza del Made in Italy agroalimentare e non solo. Lungo le strade dell’isola troveranno spazio aree dedicate ai prodotti DOP e IGP, alla pesca con numerosi imbarcazioni e ci sarà anche un villaggio dedicato allo sport con la presenzafederazioni sportive accanto a Sport e Salute. Le Regioni saranno presenti con produttori edlocali. Una zona ospiterà le forze dell’ordine, con strumenti e tecnologie utilizzati quotidianamente al servizio della Nazione.