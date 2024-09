Quarto Grando le anticipazioni e gli ospiti di venerdì 20 settembre

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 20 settembre 2024), lee glidel nuovo appuntamento in onda2020, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati ritrovati i cadaveri di due neonati nel giardino di una villetta: il “cimitero dei bambini”. Gli inquirenti cercano di capire le possibili motivazioni all’infanticidio da parte di Chiara Petrolini, 22 anni, studentessa di giurisprudenza, scout, oratoriana, ben inserita nella sua comunità e baby sitter di fiducia di molte famiglie.