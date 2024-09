Progettando la metropolitana d’Europa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’Alta Velocità e il trasporto regionale in Francia, Spagna Germania, Regno Unito e Grecia, gli autobus nei Paesi Bassi. Il Gruppo FS, con Trenitalia e Busitalia, è un player sempre più affermato a livello europeo. Per Trenitalia, in particolare, quello continentale è ormai a tutti gli effetti un mercato domestico. All’estero il Gruppo FS conta 2,3 miliardi di euro in termini di ricavi e conta 247 milioni di passeggeri all’anno e circa 11.300 dipendenti. Con l’ambizione di dar vita, in futuro, a una sorta di “” per collegare tra loro le principali città del continente. In Spagna Trenitalia è attiva con iryo, che – operativa dal novembre 2022 – in meno di due anni è diventata uno dei più apprezzati operatori ferroviari privati ad alta velocità del Paese.