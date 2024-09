Monsters 2 l’agghiacciante storia dietro la serie con Chloë Sevigny

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il primo capitolo, che ripercorreva le spietate gesta del serial killer Jeffrey Dahmer è ancora oggi la terzapiù vista di Netflix, con oltre 115 milioni di streaming. A settembre arriva il secondo capitolo di, laantologica che racconta i più bui capitoli della cronaca statunitense. L’autore Ryan Murphy ha scelto stavolta di affidare ae a Javier Bardem il compito di interpretare le vittime ne Ladi Lyle ed Erik Menendez, i giovani “bene” che si macchiarono del peggiore dei delitti. La vera cruentadi Lyle ed Erik Menendez José Menendez è un ricco e piacente imprenditore americano, sposato alla compagna di college Kitty Andersen, i due vivono in una grande villa a Beverly Hills in California. Genitori di due giovani belli e promettenti: Lyle, che studia nella prestigiosa università di Princeton, e Erik, campione di tennis in erba.