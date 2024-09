Il Torino batte il Verona e vola in vetta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024)(ITALPRESS) – Prosegue il grande avvio di stagione del, che resta imbattuto nella gestione griffata Paolo Vanoli: 3-2 all'Hellas, in dieci dal 21?, esolitaria per una notte in una Serie A tinta (anche) di granata. Una vittoria che regala nuove certezze al tecnico, costretto a rinunciare dall'inizio all'acciaccato Saul Coco: il suo attacco gira alla perfezione, con tutti e tre i centravanti schierati (Zapata, Sanabria e Adams) in gol. L'inizio è molto equilibrato al Bentegodi e serve una giocata individuale per sfondare, col vantaggio del Toro: tacco di Duvan Zapata e Sanabria non sbaglia a tu per tu per Montipò. Siamo al 10? e bastano due minuti per lo spettacolare pari di Kastanos che, su azione da corner, riceve da Lazovic e scaglia un imparabile sinistro per l'1-1.