Francesca Chillemi la verità mai rivelata sulla figlia Rania

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 20 settembre 2024) Personaggi Tv.. Oltre che un’attrice bravissima e bellissima, laè anche una mamma. Nel 2016, infatti, è nata la sua primogenita,. Dopo la sua nascita,ha preso un’importante decisione, sia per il suo benessere che per il benessere della. (Continua) Leggi anche: “Che Dio ci aiuti 7” al via da gennaio,rivela le novità dell’ultima stagione della fiction Leggi anche: “Che Dio ci aiuti” 7,racconta tutti i segreti del suo personaggio Chi èè una nota attrice e modella. È salita alla ribalta nel 2003, quando all’età di 18 anni è stata eletta Miss Italia. Dopo la vittoria della prestigiosa fascia, laha iniziato la carriera di modella e soprattutto di attrice.