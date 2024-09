Festa del cinema Roma a Johnny Depp e Viggo Mortensen i premi alla carriera

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) La 19ª edizione delladeldi, in programma dal 16 al 27 ottobre 2024, vedrà l’assegnazione dela due icone delinternazionale:riceverà il prestigioso riconoscimento in occasione della presentazione del suo nuovo film, “The Dead Don’t Hurt”, scritto, diretto e interpretato dallo stesso attore.sarà anche protagonista di una masterclass aperta al pubblico della. I filmdeldi“The Dead Don’t Hurt” è ambientato a metà Ottocento e rappresenta un western femminista, in cuie Vicky Krieps interpretano due immigrati che cercano di rifarsi una vita in una cittadina corrotta del Nevada.