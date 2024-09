Donne Di Campania | stasera in onda la prima puntata su Rai Storia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiAl via da oggi, venerdì 20 settembre, inserata su Rai(canale 54) ladi “DI”, la docu-serie che racconta didi grande talento, coraggiose, libere, originali, spesso sconosciute al grande pubblico, accomunate dall’amore per il proprio territorio e per aver lasciato un segno nelladella loro regione e del nostro Paese. Da lunedì 23 settembre sarà disponibile in digitale la colonna sonora originale, firmata da ANTONIO FRESA ed edita da EDIZIONI CURCI. «La colonna sonora didinasce dalla mia ricerca personale nella musica popolare campana.