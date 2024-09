Casa di comunità di Zelo Buon Persico proseguono i lavori | Un importante presidio sul territorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)(Lodi), 20 settembre 2024 – Procedono bene i preparativi per allestire la futuradidi. L’, che servirà a potenziare la medicina territoriale, sarà garantita nella ex scuola primaria di piazza Don Pozzoni, concessa in uso dal Comune all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi. All'interno delladisaranno attivati diversi servizi, tra cui sportelli per prenotazioni, accettazione, scelta e revoca del medico, ambulatori medici, diagnostica di base, punto prelievi, assistenza psicologica, e servizi di assistenza sociale del Comune e di Ambito. Inoltre, la struttura sarà dotata di spazi per campagne vaccinali, assistenza domiciliare integrata e continuità assistenziale.