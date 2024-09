Anticipazioni Un posto al sole 20 settembre 2024 | Mariella dimentica Guido?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ad Unal, nel corso dell'episodio che andrà in onda venerdì 20Altieri potrebbe finalmente decidere di voltare pagina e distrarsi dal pensiero di. La donna, di recente, ha scoperto dell'infatuazione del marito per Claudia Costa, ma ha provato lo stesso a recuperare il rapporto con lui, convinta che si trattasse di una crisi passeggera. Del Bue, però, nonostante gli sforzi e i buoni propositi di riconciliarsi con la moglie, alla fine ha ammesso a sé stesso di essere innamorato di Claudia e ha comunicato ala sua decisione di andare via di casa. La donna ha reagito sprofondando nella disperazione e ha cercato di far pesare il meno possibile a suo figlio Lollo l'allontanamento di suo padre.