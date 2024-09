Luis Alberto | La Lazio è un club speciale ma non per le persone che ci sono dentro Nessuno ti parla in faccia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024)torna sul suo addio alla, lo fa con una lettera pubblicata da Cronache di Spogliatoio. Lo spagnolo racconta la rottura con la dirigenza. Di Sarri nesolo bene. Anzi, dice che tatticamente è il miglior allenatore mai avuto. “Non sarei mai andato via dalla. Sarei rimasto a vita. E ci ripenso spesso: chissà se nel 2020 avremmo potuto vincere lo Scudetto. Eravamo lì. Poi è arrivato il Covid, è arrivato il lockdown“. Lae lo scudetto mancato Quellaallenata da Inzaghi dava davvero l’impressione di poter vincere il campionato: “stato contento che, almeno mister Inzaghi, alla fine sia riuscito a vincere lo Scudetto. Per noi non era soltanto un allenatore, era come un padre calcistico. Con lui anche chi non giocava era contento. Fa la differenza sotto l’aspetto umano. Vi racconto questa. Inzaghi era allada 21 anni.