F1 GP Singapore Norris | Ala testata e regolare ma non siamo l’unica squadra a farlo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) La FIA ha confermato che l’ala della McLaren è in regola e Landoha commentato la notizia: “Sono molto contento. Stanno facendo un ottimo lavoro. Tutto è stato testato, tutto è legale. Stiamo facendo quello che pos. La Formula 1 serve a questo, a esplorare tutto nel rispetto delle regole. Abbiamo superato tutti i test e tutto il resto e la FIA è soddisfatta. Quindi ora sono orgoglioso. Sono contento di quello che sta facendo la. Stanno superando i limiti, ed è quello che devi fare se vuoi lottare al vertice e lottare contro persone che sono note per fare queste cose e per esplorare ogni area possibile”.rivela: “Per quanto si possa vedere che noi lo facciamo, ci sono molte altre squadre che lo fanno e che non si vedono in TV e che magari non hanno condotto una gara e non si vedono in certe telecamere e cose del genere. Ma nonsolo noi.