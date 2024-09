Ecco cosa abbiamo visto quella notte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) "una figura vestita di nero che attraversava la strada". E’ una delle testimonianze raccolte in tribunale dove è in corso il processo a carico del 52enne di Spinetoli accusato di incendio doloso in relazione al rogo che fu appiccato ladi Capodanno 2018 ad una palazzina in via Tevere a Spinetoli destinata ad accogliere richiedenti asilo, in particolare minorenni. Sono stati sentiti alcuni ragazzi, i primi chesi sono accorti dell’incendio in atto e hanno dato l’allarme. Hanno riferito di questa figura che indossava abiti molto scuri, ma non sono stati in grado di fornire una descrizione del soggetto in questione. Il pubblico ministero in udienza ha chiesto di acquisire la relazione sull’analisi fatta sul telefono dell’imputato, alla quale si è opposta l’avvocato difensore Fabrizia Cangemi.