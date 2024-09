Dieci giorni quasi incredibili

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024)concitati, gli ultimi della scorsa settimana e i primi di quella in corso. Non solo a causa di eventi negativi, che sono spuntati come funghi, ma anche per le diverse scadenze che si stanno susseguendo, che non possono per ipotesi essere eluse. Comunque completamente diversi da quelli che furono argomento e fecero da titolo a un famoso romanzo di Ellery Queen, pubblicato a fine degli anni ’40. Questi i fatti salienti. Martedì, come da programma, è stata ricomposta la Commissione Europea. Sulla poltrona di Presidente della stessa sarà seduta ancora la Signora Ursula Von der Layen che avrà al suo fianco, con l’incarico di vice, Raffaele Fitto, componente dell’attuale governo italiano in qualità di ministro per l’Europa e altro. A lui sono state assegnate deleghe importanti, con competenze più che ampie.