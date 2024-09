Barbara D’Astolto la hostess e il no alla violenza detto dopo 20 secondi | Lui assolto io vittima due volte Trattata da mitomane e rimasta senza lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano, 19 settembre 2024 -ò “quello che è successo mi stanno scrivendo tantissime donne, raccontando una storia più dolorosa dell’altra. L’8 marzo, il 25 novembre, la panchine rosse mi sembrano tutte iniziative di facciata, quando nel 2024 ci troviamo ancora a leggere sentenze di questo genere”., ex assistente di volo, è pronta a “portare il caso davantiCassazione e se necessarioCorte europea per i diritti dell’uomo”,l’assoluzione del sindacalista che aveva denunciatoun colloquio, nel 2018, per una vertenza all’aeroporto di Malpensa. Quei comportamenti, che i pm contestavano come abusi sessuali, secondo la Corte d’Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, non sono stati tali “da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsicondotta”.