Venezia Vs Genoa | le probabili formazioni

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Per riscattare un inizio disastroso i lagunari dovranno vedersela con i rossoblù partiti decisamente meglio e capaci di ottenere risultati già importanti.Vssi giocherà sabato 21 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Penzo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Tornati nella massima Serie dopo appena un anno, i lagunari non si sono presentati per nulla bene sul palcoscenico che conta collezionando soltanto un punto in quattro partite. Il tecnico Di Francesco dovrà lavorare molto per uscire da una situazione che al momento li relega all’ultimo posto in classifica. Anche in questo inizio di stagione i rossoblù si stanno confermando un avversario ostico per tutti, come dimostrano i pareggi casalinghi ottenuti contro Inter e Roma.