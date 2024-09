Parola d’ordine? Anni ’20 | l’inspo arriva da Marni e dai suoi accessori vintage

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nella giornata di ieri, quella di inaugurazione alla Fashion Week, tra i primi a sfilare c’è stato un brand italiano sinonimo di eleganza e bellezza.ha portato (letteralmente) la musica in passerella. Ad accompagnare gli splendidi abiti infatti c’erano ben tre pianoforte. Il suo direttore creativo, Francesco Risso, ha anche ha ricevuto il premio come “stilista dell’anno” della fashion community del Chi è Chi. Questo per aver “riportato alla moda uno deipiù autentici significati. Quello che concentra in una sola espressione l’innovazione e l’immaginazione”. E in questo viaggio nel tempo ci ha regalato una moltitudine di visioni di un capo sempreverde: la gonna a ruota.