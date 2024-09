O il mercato unico o il declino Il bivio storico dell’Europa visto da Letta Freni e Ricci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ora che sul tavolo della Commissione europea ci sono sia il rapporto di Mario Draghi, sia quello di Enrico, Bruxelles ha due buoni motivi per non perdere più un solo minuto e dare all’Europa una possibilità di rinascita economica, industriale e persino sociale. Del lavoro dell’ex presidente della Bce si parla ormai da settimane, ragionevolmente si intende. Eppure, tre mesi fa era stato proprioad aprire la stagione dei grandi consigli per un Vecchio Continente a prova di Stati Uniti e Cina, capace di brillare una volta tanto di luce propria.