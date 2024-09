Neonati morti a Traversetolo spunta l’ipotesi | altre persone coinvolte Alcuni sapevano che era incinta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Parma, 18 settembre 2024 – Potrebbe essere vicino alla svolta il caso deisepolti achepossano essere, oltre alla già nota Chiara Petrolini, madre di almeno uno dei due bimbi. Sarebbe un vero e proprio colpo di scena, considerando che nella giornata di lunedì la procura di Parma ha rilasciato un comunicato nel quale specificava che la 22enne avrebbe agito da sola, partorendo in casa dopo aver nascosto la gravidanza a tutte leche conosceva. Ieri le indiscrezioni vedevano messe al vaglio le posizioni disei, a cui si aggiungerebbe un’amica ostetrica che avrebbe aiutato inconsapevolmente Petrolini, probabilmente rispondendo ad alcune sue ‘curiosità’. Si sta sgretolando anche quella che finora sembrava una delle poche certezze: in paese, non tutti sarebbero stati ignari della gravidanza della 22enne.