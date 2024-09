La Ronda della Carità L’impegno della Chiesa del Giglio di Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arezzo, 18 settembre 2024 – La parrocchia deldi, guidata da don Mauro Frasi, ogni lunedì porta cena, coperte e vestiti ai senza tetto di Firenze, più precisamente sotto il cavalcaviastazione di Campo di Marte. Nessuno però sa veramente come nasce la, dove ha avuto inizio e grazie a chi. Don Mauro stesso ne ha raccontato la storia, riportando una testimonianza sincera, chiara ed umile: lanasce alla Stazione Centrale di Palermo nel 1991, grazie a Fratel Biagio Conte, un uomo che fin da subito decise di donarsi a chi sta ai marginisocietà, ovvero i poveri. Col tempo, riuscì ad ottenere l’appoggiopopolazione e poté utilizzare dei locali per accogliere chi non aveva un posto in cui dormire, riuscendo a fondare, nel 1993, la “missione di Speranza e”.