La Fip verso il ’Faraoni bis’ | Movimento in crescita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In carica dal 2021, Massimo Faraoni, presidente della Federbasket toscana con una lunga esperienza manageriale alle spalle fra Don Bosco Livorno, Montecatini e Virtus Bologna, sarà riconfermato per il prossimo quadriennio all’assemblea elettiva in programma sabato 28 a Firenze. Molti dirigenti di società gli hanno espresso, infatti, apprezzamenti e consensi per quanto fatto nel corso di questo mandato chiedendogli di ripresentarsi. I numeri parlano chiaro, il basket toscano è in continua. "Credo che su questo non vi siano dubbi: la stagione conclusa è stata la migliore degli ultimi sette anni, con 712 squadre iscritte ai campionati regionali - 35 in più rispetto all’anno scorso – e un incremento costante anche delfemminile, aumentato del 9,43 per cento". Anche nella promozione non vi siete tirati indietro. "Questo è un altro dei nostri fiori all’occhiello.