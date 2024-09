Jac Schaeffer showrunner di Agatha All Along sulle voci di un film su SCARLET WITCH | Incrociamo le dita

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 18 settembre 2024) JacdiAlldi unsu: “le” Anche se siamo quasi certi che unsu, interpretato da Elizabeth Olsen, sia in lavorazione, i Marvel Studios non lo hanno ancora ufficializzato e coloro che sono (potenzialmente) coinvolti nel progetto non hanno voluto confermare o smentire nulla durante la proiezione diAlldi ieri sera. Nonostante il giornalista di Variety abbia fatto del suo meglio per ottenere qualche dettaglio da Jac– che si dice stia lavorando alla sceneggiatura delinsieme a Megan McDonnell – ladiAllsi è limitata a dire che tiene le “incrociate” per unincentrato su Wanda. Interrogata sul fatto di non poter parlare con la stampa, laha risposto ridendo: “Non in questo momento!”.