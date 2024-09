Guenda Goria e il marito sono già in crisi a due mesi dalla nascita del figlio | parole di fuoco

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 18 settembre 2024)e ilMirko Gancitanoin? A pochidel primoNoah, il rapporto di coppia sembra scricchiolare: cosa è successo?è felicissima di esser diventata mamma; come sappiamo, per lei questo percorso è stato tortuoso e costellato di momenti bui. La figlia di Maria Teresa Ruta soffre di endometriosi e negli anni passati la malattia ha fatto in modo che potesse dubitare di una sua eventuale maternità. Al suo fianco ha sempre avuto Mirko Gancitano, che lo scorso maggio è diventato suo. A quanto pare laè reale e a confermare il periodo delicato è stata proprio, intervistata dal settimanale Diva e Donna. Cosa ha detto? Ultimamente l’ex gieffina sta dormendo con sua suocera, la signora Enza.