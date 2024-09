Fitto commissario europeo | è davvero una vittoria?

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Strasburgo, 18 settembre 2024 – Manca solo il via libera dalla Plenaria del Parlamento, dopo di che saranno conclusi tutti i passaggi formali, salvo inaspettate sorprese: Raffaelesarànella squadra presieduta – di nuovo – da Ursula Von Der Leyen, che Ecr (l’eurogruppo dei conservatori che fa capo a Giorgia Meloni) non ha votato (leggi qui)., fedelissimo della premier, avrà la delega alla Coesione e alle Riforme, oltre che una delle 6 vice-presidenze esecutive. Dagli uffici stampa della maggioranza, e dai loro profili social, emerge soddisfazione, con una serie di comunicati della, che hanno tutti un minimo comun denominatore: il riconoscimento del peso italiano in Europa.