Firenze una visita guidata al nuovo museo della Fondazione Scienza e Tecnica

18 settembre 2024 - Sabato 28 settembre alle ore 11 laala cura di Elisabetta Cicali. Dopo l'inaugurazione del maggio scorso, lasarà l'occasione per scoprire le collezioni, derivate dall'antico Istituto Tecnico di, e ammirare le nuove sale. Per la prima voltabili dal pubblico ci sarà : il Corridoio di merceologia di origine vegetale e animale, la Sala di Paleontologia, la Sala Trabucco e la Sala Modelli. Si tratta di una straordinaria testimonianza dell'importanza degli studi applicativi in ambito naturalistico e dello sviluppo dell'insegnamento tecnico-scientifico nelle istituzioni scolastiche, nel periodo compreso tra la seconda metà del XIX e i primi decenni del XX secolo.