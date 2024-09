Victory Road e le sue dolciamare conferme

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 17 settembre 2024)ci lascia con tante, alcune liete e ben accette, altre decisamente amare con la dura consapevolezza di doverle accettare. Tagliamo la testa al toro, gli ABC sono stati momentaneamente sacrificati per portare il System a cedere i titoli di coppia agli Hardys in quel di Bound For Glory.E’ stata presa una scelta durante Slammiversary, poi le circostanze sono cambiate, probabilmente dopo un accordo prolungato della compagnia con Jeff & Matt.Continuo però a credere nel duo composto da Chris Bey e Ace Austin per me pronti a fare nuovamente loro le cinture, magari ad Hard To Kill, così da consolidare ulteriormente il concetto già espresso dopo aver sconfitto i MCMG nel 2023, cioè essere il tag team di riferimento di questa nuova era della compagnia (e dopo ben tre regni, direi “è anche ora!”).