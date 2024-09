Uglies | il nuovo film distopico di Netflix che riflette sull’ossessione per la bellezza

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) Il mondo del cinema continua a proporre riflessioni sulla società attraverso la lente della distopia, esegue questa tradizione. Tratto dal romanzo bestseller di Scott Westerfeld, pubblicato nel 2005, ilè ambientato in un futuro in cui il concetto diè regolato da rigide norme imposte da un governo totalitario. Protagonista diè Joey King, nei panni di Tally Youngblood, una giovane che si trova a dover affrontare un bivio: accettare di conformarsi agli standard didella sua società, ottenendo una chirurgia plastica obbligatoria al compimento del sedicesimo anno, o ribellarsi e affrontare le conseguenze di vivere come un’emarginata. Tutto su “”, ilevento– VelvetMagUn futurodominato dallaè ambientato in un futuro in cui l’uniformità estetica è imposta come mezzo per garantire la pace sociale.