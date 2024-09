Milan ko tra i fischi il Liverpool vince 3-1

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 17 settembre 2024) AGI - Nonostante un avvio perfetto ilviene ribaltato dalnella prima giornata della 'nuova' Champions League. A San Siro finisce 3-1 per i reds, tra i: sblocca subito Pulisic dopo una manciata di minuti, poi Konate, Van Djik e Szoboszlai capovolgono la sfida regalando i 3 punti alla squadra di Arne Slot. Torna l'amaro in bocca alla squadra di Paulo Fonseca, che dopo aver trovato il primo successo in campionato con il Venezia, viene ridimensionato in Europa ed ora è chiamato ad una nuova reazione nel derby con l'Inter in programma domenica.  Neanche tre minuti sul cronometro e i rossoneri sbloccano immediatamente la partita grazie ad una ripartenza fulminea: Morata libera la corsa di Pulisic sulla corsia destra, lo statunitense scappa via a tutti e con un diagonale perfetto firma l'1-0 facendo esplodere lo stadio.